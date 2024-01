Salute Roma – Campus Bio-Medico di Trigoria | giovedì l’evento intitolato alla “Ricerca clinica traslazionale e robotica applicata”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “” è il tema della Giornata delladella Fondazione Policlinico UniversitarioBio-, in programma il prossimo25 gennaio. Un evento dedicato al mondo scientifico e istituzionale, organizzato per presentare le più recenti innovazioni nel campo dellain corso presso la Fondazione Policlinico. Parteciperanno, tra gli altri, ai saluti istituzionali Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Alessia Savo, Presidente Commissione Sanità, politiche sociali e integrazione socio-sanitaria Regione Lazio in delega al Presidente Francesco Rocca, Fabrizio D’Ascenzo, Presidente ...

Ritardi burocratici per l’assunzione di nuovi vigili urbani nella città di Roma : in vista del Giubileo , la Polizia Locale trema . Le assunzioni dei ... (ilcorrieredellacitta)

... nelle principali piazze italiane, le arance della. Sabato 27 gennaio migliaia di volontari ... "Con il loro generoso entusiasmo - racconta Eleonora Pellegrini, insegnante di- i bambini e i ...... viste le sue condizioni di. Per questo, durante una riunione dell'Aortic Team del ... campus di), si e' deciso di optare per un intervento percutaneo, utilizzando un'endoprotesi. 'Si tratta ...Vi ricorderete il caso di Laura Ruzza, la mamma che nel 2021 si è vista portare via il figlio di sette anni da dieci poliziotti tra porte sfondate, lacrime e urla. La donna è accusata di alienazione ...In ambito urbano, le basse temperature possono mettere a dura prova le infrastrutture, come la rete idrica e il sistema di riscaldamento, e possono avere implicazioni sulla salute pubblica ... anche ...