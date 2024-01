Salernitana-Roma | vietata la vendita di biglietti agli ospiti

Occorre fare il punto della situazione per quanto riguarda la tanto attesa uscita dei biglietti di Salernitana-Roma , posticipo in programma tra due ... (optimagazine)

Leandro Paredes salterà Salernitana -Roma per squalifica. Il centrocampista argentino è stato ammonito per un fallo su Djuric ed era diffidato. ... (sportface)

- VERONA 2 - 1 ...... Federico Chiesa ha totalizzato appena 123 minuti giocando una partita sì e una no: assente con il Frosinone; presente, per 22 minuti, con lae poi per un'ora contro lain Coppa ...In occasione di Salernitana-Roma che sarà disputata il prossimo 29 gennaio presso lo stadio “Arechi” il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato oggi un ...L'Hellas Verona alle prese con gravi problemi economici in questo mese di gennaio sta cedendo i pezzi pregiati: come farà Baroni a salvare la squadra