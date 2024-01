Salernitana femminile | il Reggio supera la granata nel finale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Dodicesima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in casa contro ilSc: finisce 3-4 una gara equilibrata decisa nel. La partita lascia in classifica la formazione di capitan Lisanti e compagne a quota 24 punti. La sfida del tredicesimo turno del girone D di Serie B, il secondo del girone di ritorno, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano vede laarrivare dal successo sul Castellammare C5 mentre le ospiti dal passo falso interno contro la corazzata CMB. Mister Lanteri si affida dal primo minuto a Di Monaco tra i pali con le gemelle Giugliano, D’Errico e Cipolletta come elementi di movimento.1970-Sc: la gara Gara ...