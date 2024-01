Salernitana | divieto di vendita ai residenti nella provincia di Roma

Tensione in piazza Flavio Gioia: come riporta Il Mattino, una 23enneche lavora come cassiera in uno dei locali della zona, sarebbe stata avvicinata dal suo ...è scattato ildi ...Il comunicato della società: " La SSC Napoli ufficializza l'acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Pasquale Mazzocchi dalla". Ieri Pasquale Mazzocchi ha svolto le ...Più appelli social che biglietti acquistati: nella sala d’attesa virtuale della piattaforma online di TicketOne non si registra alcuna fila. E neppure davanti ai punti vendita autorizzati in città e i ...L'amministrazione comunale di Salerno ha varato il dispositivo traffico per la giornata di domenica, in vista della gara tra Salernitana e Genoa in programma alle 18:00 allo stadio Arechi. Ecco ...