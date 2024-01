Sabatini | «Inter | sorpasso non reale Zielinski porta un addio!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dalla posizione in classifica al mercato: Sandrosi espone su gli argomenti più caldi legati all’. Ecco il parere del giornalista sulle novità legate a Piotr. USCITA – Stando alle ultimissime notizie di mercato Piotrè molto vicino all’. CiòSandroa insinuare un dubbio nei telespettatori nerazzurri di Pressing: «L’ha l’accordo con? Allora qualcuno uscirà, mi chiedo chi. Klaassen? Io invece credo proprio che quest’acquisto voglia dire che uno come Barella andrà via. Lo dice la recente storia del mercato dell’. Veder giocare l’contro la Lazio è stata un’altra cosa rispetto alla Juventus contro il Lecce. Questo è il ...

L’Inter sembra partire con i favori del pronostico per questa esperienza in Arabia Saudita per la Supercoppa. Sandro Sabatini conferma su Italia ... (inter-news)

A proposito dei biancocelesti capitolini , Lotito starebbe pensando al giovane exCesare ... per il quale, come abbiamo scritto nel nostro articolo dedicato ,è disposto a fare un ...Per questo hanno richiamatoe si sono affidati per il rapporto con il Palazzo, dopo le ... I rossoblù però, in serie positiva da cinque giornate nelle quali hanno fermato, Juventus e ...Dopo il successo ottenuto oggi per 1-3 sul campo della Roma, che ha fatto seguito al successo di misura in Coppa Italia contro l'Inter ed al pareggio contro il Milan in campionato, sabato prossimo i ...Così Sandro Sabatini commenta ai microfoni di Calciomercato.com la situazione in classifica dopo la vittoria della Juve contro il Lecce: "Chiamatelo.