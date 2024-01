Russia | anniversario Vysotskij | 85 anni di lotta contro propaganda

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Milano, 22 gen. (askanews) – Non c’è solo un Vladimir in. Venerato e ancora oggi ascoltato come uno dei pochi aneliti di libertà, il cantautore, attore, “poeta del magnetofono” e dissidente sovietico Vladimiravrebbe compiuto 85il 25 gennaio. Premio Tenco nel 1993, considerato tra i più grandi cantautori del secondo dopoguerra, e marito di Marina Vlady,è stato in grado di incarnare e mettere in musica la ruggente anima russa ingabbiata dal regime sovietico, tra gli60 e i 70, sino alla sua morte avvenuta nel 1980. E proprio le sue esequie a Mosca, taciute dalla stampa locale ma partecipatissime, dimostrano ancora oggi come funzionava – e forse funziona – lacultura, all’epoca del samizdat e del magnetofono. A ricordare oggi ...