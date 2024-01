Rugby | Sei Nazioni 2024 | comincia il raduno dell’Italia a Verona | convocato Padovani

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ha preso il via aildella Nazionale italiana diin vista del Sei, in programma dal 2 febbraio. Gli azzurri del ct Quesada svolgeranno gli allenamenti presso il Payanini Center diper preparare l’esordio nella competizione contro l’Inghilterra, previsto per sabato 3 febbraio all’Olimpico di Roma.all’ultimo anche Edoardo, che nella mattinata odierna di lunedì 22 gennaio si è aggregato al gruppo. Il trequarti della benettonvanta 44 presenze con la maglia azzurra di cui una da capitano. La lista dei convocati per il match contro l’Inghilterra sarà ufficializzata solo sabato 27 gennaio. SportFace.

