Rose Villain sorpresa a Sanremo | “Tutti gli amori sono un po’ tossici Anche quello con mio marito”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è uno dei nomi rivelazione del Festival di2024. Sarà la prima volta per l’artista che la scorsa estate ha sfondato insieme all’amico Achille Lauro con il brano Fragole, con il singolo Io, me ed altri guai e ha coronato un sogno con due live eccezionali a Milano e Roma. Aporta Clic Bloom!, una canzone dalla doppia anima, pop e urban, proprio come è. E l’8 marzo arriveràil nuovo album Radio Sakura, “in cui racconto unache sta fiorendo”. Click Boom! ha una doppia anima“Sì, racconta un po’ come: dolce e sensibile, madura cazzuta. Inoltre ha un piede nel pop e un’altro nell’urban e nel rap. A questa dualità musicale non voglio ...

CONOSCIAMO MEGLIO, PRESTO AL FESTIVAL DI SANREMO 2024è una delle rapper e cantautrici del momento e gareggerà al Festival di Sanremo 2024 . La sua canzone si chiama Click Boom! e promette di ...MILANO - Netflix annuncia le date di uscita di 'Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia', la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier ealla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro. Lo show in 8 episodi, di cui Netflix ha rilasciato ...L'artista ha parlato della sua partecipazione a Sanremo 2024. Nel suo brano, Villain racconta di come l'amore a volte possa essere ingombrante e si rischi di annullarsi per l'altro ...Rose Villain sarà a Sanremo 2024. Riscatto importante per Rosa Luini che a 34 anni è pronta per godersi questa nuova esperienza.