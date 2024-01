Rose Villain a Sanremo 2024 | «Mi preparo con il canto e beveroni ai broccoli | avrò con me il portafortuna di Beppe Vessicchio»

Leggi su amica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «L’amore? È imperfetto: in ogni storia c’è un po’ di tossicità», dice, rapper 34enne che sarà acon il brano Click Boom! In total look bianco bianco, capelli azzurrini, spiega il senso di queste parole, che specie di questi tempi appaiono un po’ inquietanti. «Nelle canzoni si parla sempre di cuori spezzati o di amori meravigliosi e luminosi. Io invece volevo esplorare il lato più oscuro dell’amore, che quando è forte porta un po’ ad annullarsi, a essere un po’ dipendenti. Secondo me non si parla abbastanza di questo. Penso sia importante mettere luce su relazioni solide che però fanno male, perché l’amore è un bel proiettile». Cenni autobiografici? Sì, come vedremo. ...