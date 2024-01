Ron DeSantis si ritira dalle primarie repubblicane e annuncia l’appoggio a Trump | ora il tycoon vede la vittoria

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono bastati i caucus in Iowa per far crollare le speranze di chi puntava a un’alternativa conservatrice ma diversa da Donaldcome candidato alle prossime Presidenziali americane. Il risultato del voto non ha solo confermato il netto vantaggio delsui suoi compagni di partito, ma gli ha probabilmente spianato la strada verso il nuovo testa a testa con Joe Biden per la Casa Bianca. Ron, uno dei tre candidati insieme alla più moderata Nikky Haley e, appunto, l’ex presidente, ha infattito il suo ritirondo il proprio sostegno ae andando, così, ad aumentare la distanza tra i consensi dele quelli della sua ormai unica rivale. Così, le prossime ...

La corsa per la Casa Bianca prende ufficialmente il via - come da tradizione - in Iowa . È, infatti, una ricorrenza che le Elezioni americane ... (ilgiornaleditalia)

...ideologici con la Disney e la mancanza di una visione che non fosse una versione più blanda del trumpismo con innesti estremisti sui vaccini Pochi giorni fa il governatore della Florida,...L'ha dettoin un messaggio video, concludendo la sua campagna elettorale per il 2024. Doveva essere il 'Trump intelligente', quello che lo scavalcava da destra, quello che avrebbe ...Sono infatti rimasti i due veri candidati nello Stato dopo l'uscita dalla corsa di Vivek Ramaswamy e Tim Scott, questi ultimi due già saliti sul carro del tycoon, e soprattutto il ritiro di Ron ...Unico motivo di sorriso era la vittoria larga di Ron DeSantis in uno stato come la Florida, per decenni usata come stato simbolo per comprendere la direzione del vento politico. Il New York Post, ...