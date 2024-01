Ron DeSantis si ritira dalla corsa alle primarie repubblicane e appoggia Trump

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ron, un tempo considerato il candidato con le migliori chance di spodestare Donalddal dominio sul partito repubblicano, ha gettato la spugna, ponendo fine a quella che invece di unaverso la nomination alla Casa Bianca è diventata la parabola di uno spettacolare fallimento politico. Lo ha fatto con un messaggio registrato, dietro un sorriso forzato che ha cercato di nascondere l’umiliazione ma non ha potuto celare la delusione. Il governatore della Florida lo ha annunciato in un video messaggio pubblicato sui social network. “Sono orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle mie promesse e non mi fermerò ora. Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori dellevuole dare un’altra possibilità a Donald. Anche se ho avuto disaccordi ...

La corsa per la Casa Bianca prende ufficialmente il via - come da tradizione - in Iowa . È, infatti, una ricorrenza che le Elezioni americane ... (ilgiornaleditalia)

Alla fine ha mollato. Ron DeSantis si è ritirato dalla corsa elettorale per la nomination presidenziale repubblicana. “Se potessi fare qualcosa per ... (panorama)

Sono bastati i caucus in Iowa per far crollare le speranze di chi puntava a un’alternativa conservatrice ma diversa da Donald Trump come candidato ... (ilfattoquotidiano)

Dopo Ramaswamy e Tim Scott, già saliti sul carro di Donald Trump , è il turno del governatore della Florida. Le primarie repubblicane diventano una corsa a due tra il tycoon e Nikki Haley che domani si affronteranno in New Hampshire .domenica ha annunciato la sospensione della sua ...... rimasti i due veri candidati nello Stato dopo l'uscita dalla corsa di Vivek Ramaswamy e Tim Scott, questi ultimi due già saliti sul carro del tycoon, e soprattutto il ritiro di. L'...The Boston Globe e Nbc10 Boston, l'ex presidente americano gode del 53% delle preferenze contro il 36% dell'ex governatrice della Carolina del Sud. Ron DeSantis, che praticamente ha smesso di ...Sono bastati i caucus in Iowa per far crollare le speranze di chi puntava a un’alternativa conservatrice ma diversa da Donald Trump come candidato alle prossime Presidenziali americane. Il risultato d ...