Ron DeSantis abbandona le primarie con una falsa citazione di Winston Churchill

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il governatore della Florida hato lerepubblicane, dichiarando il suo sostegno a Donald Trump. Nel suo annuncio via Twitter/X, Ronha citato una frase attribuita a, che troviamo così tradotta in alcuni portali italiani: «Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta» («Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts»). Tuttavia, questa, come riportato dal sito dell’InternationalSociety nella sezione “Citazionimente attribuite a“. Nella corsa alle elezioni presidenziali del 2024 tra i repubblicani rimane ...