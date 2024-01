Roma-Verona 2-1 | De Rossi | buona la prima Difesa a quattro e più verticalizzazioni per la vittoria della ripartenza

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Prove tecniche di. E di normalità. Non di solo Special One si vive e così, in un Olimpico a metà tra voglia di ricordare chi non c’è più (Mourinho), saluti al nuovo condottiero Dee insulti sparsi a giocatori (Pellegrini il più fischiato) e dirigenza, lavolta di DDR da tecnico giallorosso mette in scena l’agognato 4-3-3 a dimostrazione che liberarsi dallaa 3 è possibile oltre che auspicabile. Complici le assenze per squalifica di Mancini e Cristante ecco una squadra più logica capace di guadagnare in brillantezza e tecnica (solo nel pt come vedremo) con maggiore capacità di verticalizzare e proporre gioco con la ricerca di scambi brevi e lanci improvvisi. Non è tutto oro quello che luccica, per carità, ma fare peggio delle ultime esibizioni...