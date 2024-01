Roma | ragazzi di 13 anni raccolgono petardi inesplosi | perdono un occhio e una mano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dueni di 13hanno raccoltoda terra e li hanno accesi. Per l’esplosione uno ha perso un, l’altro una. È’ accaduto poco dopo le 17 in via Borutta, nella zona di Borghesiana a. I dueni sono stati portati in ospedale in codice rosso: il primo al Bambin Gesù, il secondo al Policlinico Gemelli. La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta nel pomeriggio. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato in autoambulanza le vittime in ospedale. Indaga il distretto di polizia del Casilino. Un episodio drammatico che arriva ad un giorno da un altro episodio avvenuto a Mestre dove un ragazzo ha confezinato un super-petardo unendo insieme divertsi raudi con un’unica miccia. il ...

È' accaduto intorno alle 17 in via Borutta, all'incrocio con via Tinnura, in zona Borghesiana, a. Sul posto gli agenti del commissariato Casilino. Due ragazzini di 13 anni hanno raccolto petardi inesplosi da terra e li hanno accesi. Per l'esplosione uno ha perso un occhio mentre l'altro una mano. È accaduto intorno alle 17 in ...