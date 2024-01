Roma | grave incidente al Trullo | furgone si ribalta | due feriti | uno è in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 gennaio 2024)nella mattinata di ieri in zona. Unsi èto in strada dopo l’impatto contro un secondo veicolo. Ingenti ripercussioni alla viabilità con la strada che è rimasta chiusa per diverso tempo. Sul posto 118, Polizia Locale diCapitale e Vigili del Fuoco.to nell’di ieri a– Foto Facebook “Pasquino..pregi e difetti di un quartiere allo sbando” (ilcorrieredellacitta.com)Si è da poco concluso il weekend e, come sempre, il bilancio sul fronte degli incidenti stradali acontinua ad essere tremendo. Almeno tre gli episodi rilevanti, due dei quali con conseguenze gravi per gli automobilisti ...