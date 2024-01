Roma | ecco come si chiama la tigrotta del Bioparco | il nome accontenta tutti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si è chiuso lunedì 22 gennaio 2024 il sondaggio on line per scegliere ildella cucciola, nata aldilo scorso 1° dicembre, tra i tre designati dai guardiani del. Andiamo a vedere insieme qual è stato scelto. Scelto ildellanata aldi– ilcorrieredellacitta.comScelto ildellanata aldiKala (dalla combinazione dei nomi di papà Kasih e mamma Tila) è stato ilvotato dalla stragrande maggioranza (oltre 5.000 voti). Gli altri nomi erano: Dewi, dea in lingua indonesiana (oltre 1.500 voti) e Sakti che nell’induismo significa potenza, energia, che ha totalizzato oltre 1.100 voti. La ...

Chiunque capiti a Roma dovrebbe mettere in programma una visita al quartiere Coppedè, non troppo noto come altre zone della città ma ugualmente ... (funweek)

Renato Zero dopo il secondo sold out Roma no annuncia due nuove date a Roma dei suoi concerti-evento Autoritratto , che diventano quattordici: ecco ... ()

Siamo arrivati alla metà del racconto. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza e penultima puntata della serie tv La Storia. tratta ... (amica)

perché il rituale comincia con una tecnica innovativa di diagnosi della pelle: mySkinDiag . Un'... A, nella Spa Clarins&myBlend del Gran Melià Villa Agrippina . Una parentesi incantata nel .... Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Sono questi i principali Paesi in cui i medici italiani ... Medici, la grande fuga dagli ospedali:perché scappano e il giallo delle regioni che non ...Ecco quanto costa vivere all’interno di Roma: i prezzi variano a seconda delle zone e gli stili di vita che si vogliono assumere. Vivere a Roma varia di prezzo a seconda delle zone dove decidiamo di ...Abbordabili ma non facili: ecco quanto vale per i bookmaker il "tris" di vittorie della Roma partendo da quella, già in cassaforte, ottenuta sull'Hellas. Roma vince Europa League Cosa dicono i bookie ...