Roma | com’è che anche la moglie di De Rossi tifa… Mourinho? | FOTO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Periodo di grandi cambiamenti a. La transizione daa Deè iniziata nel migliore dei modi in campo, grazie alla vittoria per 2-1 sul Verona, ma il cuore dei tifosi resta comunque diviso. Tanto in città quanto all’Olimpico sono state molte le manifestazioni di affetto per lo ‘Special One’ che, nonostante gli ultimi risultati, ha lasciato un bel ricordo nei tifosi giallo. Allo stadio, mentre si celebrava la prima di Deda allenatore, gran parte del pubblico salutaval’addio di. Una doppia celebrazione che ha confuso più di qualcuno.una tifosa speciale. La gaffe social delladi De: lo striscione è proSarah Felberbaum, ...

Tantissime le proteste sui social, come quella di una mamma che ha scritto sul profilo Instagram dello youtuber: 'Abbiamo fatto 500km per portare nostro figlio aper l'evento di oggi.stato in ...L'attaccante dellaha subito un risentimento muscolare ai flessori edrimasto in panchina per 90' nel match contro Hong Kong, scrive il sito Varzesh.. Il centravanti aveva trovato il gol ...