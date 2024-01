Riunione all’aperto ad Ardea sulla mancanza di supporto per bambini diversamente abili | genitori in guerra

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 22 gennaio 2024 – Una situazione critica ha portato i cittadini dia riunirsi in maniera insolita: sotto i lampioni del piazzale antistante la sala consiliare. La, convocata per discutere ladi fondi destinati ai, si è tenutaa causa della negazione dell’uso dell’aula consiliare da parte del presidente del consiglio, Francesco Giordani. Per dovere di cronaca va sottolineato che, a quanto risulta, la richiesta sarebbe arrivata solo oggi, senza considerare i tempi burocratici obbligatori per evaderla correttamente. Ma tant’è. I partecipanti alla, tra cui mamme deiinteressati e lavoratrici del settore, hanno espresso forte disappunto ...