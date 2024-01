Rita Dalla Chiesa e la patrimoniale | Cosa fa paura alla sinistra | lezione memorabile | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Scontro tra destra ein Parlamento sulla, la tassa sui ricchi che colpisce i beni mobili e immobili, ma dibattito anche televisivo a Zona Bianca, talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4 e condotto da Beppe Brindisi. Tra i suoi ospiti c'è in collegamento, deputataCamera di Forza Italia che si dice contrariare-introduzione della tassa: “No, no, no, lanon va assolutamente rimessa, questa era una vecchia lotta che ha sempre fatto Forza Italia con il nostro presidente Berlusconi e che sta portando avanti adesso anche Antonio Tajani, non si può tassare la casa". "L'italiano normalmente è un risparmiatore, è uno che risparmia e che mette i soldi nel ...