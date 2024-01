Rissa al bar Vulcano Anche a Un posto al sole arriva la microcriminalità

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In Italia laaumenta. Dai dati del Viminale sul 2023 furti e rapine di strada tornano a salire, i furti con strappo sono il 7 per cento in più di quelli rilevati l’anno prima, le denunce di percosse sono aumentate del 12 per cento, le rapine in pubblica via del 13 per cento e le estorsioni del 34. Nel primo semestre 2023, inoltre, sono cresciutii furti con destrezza e quelli di motocicli e autovetture. Da mesi residenti e turisti a Milano denuncianosui social lo stato di insicurezza dilagante. Fenomeno confermato dai dati: Milano si conferma maglia nera con quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5 per cento nel primo semestre 2023. Nel capoluogo lombardo le rapine in pubblica via sono tornate ai livelli del 2007, oltre 2.700 episodi denunciati in dodici ...