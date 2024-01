Rimuovere app preinstallate di Windows e componenti di sistema

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il fenomeno dei "Bloatware" è quello che ha rovinato per anni le prestazioni dei computer nuovi ed un vero fastidio per tutti gli utenti, quelli principianti che non capiscono perché il loro PC è già lento, quelli più esperti che devono perdere ore aquestiinutili.La parola Bloatware, per chi non l'ha mai sentita, sta ad indicare in modo dispregiativo tutti quei programmi inutili e pesanti, che non sono richiesti. Spesso questi Bloatware sono programmi preinstallati dai produttori dei PC, che quasi rimangono inutilizzati dagli utenti e che, a volte, sono anche solo delle versioni trial di programmi a pagamento (come l'antivirus oppure la suite Office). Su un PC Winwos è possibilee appin modo manuale oppure utilizzando programmi gratuiti ...