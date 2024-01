Riforestazione urbana- Alleanza capitolina Verdi-Sinistra | “Gli interventi di messa a dimora importanti per l’ambiente”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Esprimo soddisfazione in merito al cronoprogramma deglidiillustrati questa mattina in Commissione Ambiente. Ancora una volta grazie anche al contributo che, come, abbiamo dato e continuiamo a dare a questa coalizione di governo, l’Amministrazione Gualtieri dimostra nei fatti grande attenzione alle questioni che riguardano il raggiungimento degli obiettivi 2030 per la sostenibilità ambientale. Con le opportunità fornite dal PNRR, a Roma quasi 500 mila nuovi alberi verranno messi aentro il 2026, mentre altri 6.500 saranno piantumati per rimpiazzare gli abbattimenti dovuti a motivi di sicurezza e per ripristinare le alberature stradali. Progettare e avere cura del verde urbano non significa soltanto contrastare l’inquinamento ...

Le risorse finanzieranno, infatti, interventi in nove comuni per la riforestazione urbana e il ripristino e innovazione delle coltivazioni in sette cooperative agricole dove saranno realizzati nuovi ...Oltre 2 milioni e 100mila euro donati da più di 81mila persone attraverso la Coop: serviranno per finanziare in 9 Comuni interventi di riforestazione urbana e ripristinare le coltivazioni in 7 coopera ...