Rielezione Trump | quale impatto su mercati e Fed?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’attenzione deisi sposta dal binomio inflazione-alle prossime elezioni USA, che si svolgeranno a novembre 2024, mentre le primarie entrano nel vivo, con una schiacciante vittoria dell’ex Presidente Donaldin Iowa e la possibilità di replica offerta dal New Hampshire. Ma cosa accadrà severrà rieletto alla casa Bianca al posto di Biden? Quali cambiamenti potrebbero riguardare ie la? La corsa per le primariesi sta riaffermando come candidato ideale per affrontare l’attuale Presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, davanti alla candidata del South Carolina Nikki Hailey, che ha ceduto il passo all’ex presidnete in uno stato pilota come l’Iowa. Il piccolo stato del Midwest così come il New Hampshire, dove ...