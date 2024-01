Ridicolo pacifismo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non c’è niente di piùdelin tempi di crisi. Un fenomeno attualissimo, che quindi noi aborriamo, ma che purtroppo si ripresenta ciclicamente in forme ora ingenue ora raccapriccianti. L’ultima manifestazione di questa degradazione della politica sono le parole della segretaria del Pd, la quale ha inteso evitare di inviare armi ad Israele per impedire che esse possano dare forma a dei crimini di guerra. Fin dal momento in cui gli ominidi, come ben documentato da Stanley Kubrick, hanno imparato a colpire i loro nemici con i bastoni che raccattavano nelle valli agli albori del genere umano, le armi sono sempre state usate per ferire e uccidere. Servono a questo. Ma proprio per questo, attraverso esse è anche possibile difendersi e colpire chi ci vuole davvero male. Ammesso e non concesso che Israele abbia bisogno delle nostre armi, il ...