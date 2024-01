Riccione | esplosioni all' inceneritore | tre persone ferite

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Diversesono state sentite nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, all’di Raibano, frazione del Comune di(Rimini). Tresono rimastedi cui una in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i Vigili del fuoco. Allertata anche l’Arpa per le analisi dell’aria visto che si tratta del sito in cui si bruciano i rifiuti.

