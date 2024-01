Riccione | esplosioni all’inceneritore di Raibano | tre feriti | uno è grave VIDEO

Un paio di fortissime esplosioni e poi una colonna di fumo nera che si è ... meno serie e per loro è stato disposto il trasporto nei nosocomi di Rimini e Riccione. Tutti e tre i lavoratori che ...Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere gli incendi sprigionatisi in conseguenza dell’esplosione ...Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.