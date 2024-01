Ricchi e Poveri a Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita; chi sono | storia | successi | formazione originaria | Instagram

...hanno tessuto le lodi dei benefattori americani che vengono a portare un po' di lavoro a noi... fra la mia gente, a ragionare con la mia testa, anziché a fare l'inchino aicapitalisti per ...... dell'autonomia differenziata che non è difficile immaginare come una grande cesoia che taglierà l'Italia in due tronconi; da una parte ie dall'altra i. Infine, come aveva sempre ...Non solo oggi quegli 80 milioni di individui incredibilmente ricchi da soli emettono più gas serra dei 4 miliardi di persone più povere del pianeta, ma se guardiamo alle emissioni cumulate prodotte ...Il tutto a colpi di smucinate con Se m'innamoro dei Ricchi e Poveri in sottofondo. Una collaborazione che ha fatto incetta di like, commenti e condivisioni. Clicca qui per vederla.