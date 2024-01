Riccardo Di Segni | Molto delusi dal Vaticano | servirà tempo per superare le distanze

Lo afferma in un'intervista al Giornale il rabbino capo di Roma,Di, il quale invece ringrazia il governo italiano per le "manifestazioni di solidarietà e dichiarazioni importanti, ma ...Rabbino capoDi. È di sabato la notizia di un vero e proprio assalto anti - israeliano o anti - ebraico a Vicenza, l'ultimo di una serie di segnali inquietanti. Come commenta "Direi ...C'è molta delusione. Spero che la si comprenda e che la crisi si risolva". Lo afferma in un'intervista al Giornale il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, il quale invece ringrazia il governo ...Sono i giorni dell'odio antisemita. L'odio omicida che si è scatenato il 7 ottobre nelle atrocità commesse da Hamas, ma pure l'odio ideologico di chi, in Occidente, criminalizza Israele e le comunità ...