Ribollono le piazze tedesche | Afd sotto accusa Mennitti | il nazismo non c’entra | i tedeschi temono la crisi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In tutta la Germania centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a favore della democrazia e contro l’estremismo di destra.che vedono come un pericolo l’ascesa del partito di estrema destra Afd. A Berlino, secondo le stime della polizia, fino a 100.000 persone hanno manifestato davanti al Bundestag. A Monaco e ad Amburgo le proteste sono state sospese perché la gente era troppa. In tutto più di un milione di persone è sceso in piazza. L’incontro con Martin Sellner che ha acceso le proteste Ma cosa ha acceso le proteste? Un incontro –linea Frankfurter Allgemeine Zeitung – tra esponenti di spicco del partito di estrema destra Alternativa per la Germania e Martin Sellner, “un ideologo estremista austriaco escluso dal Regno Unito e dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza pubblica”. Lo scandalo nasce dal fatto che all’incontro – ...