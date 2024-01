Regionali | nel centrodestra non si sblocca il rebus Basilicata Cirielli | «Serve umiltà» Pd-M5S | resta nodo Piemonte

La coalizione di governo si ricompatta in Sardegna, ma il risiko ora porta in Lucania, dove la Lega ha pronto un nome e la Lega pensa a un civico. ... (corriere)

Il presidente uscente Christian Solinas ha ritira to la sua candidatura alla guida della Regione Sardegna e il suo partito, il Psd'Az , ha confermato ... (tg24.sky)

Nel centrodestra non si sblocca la partita sulle elezioni regionali

AGI - La partita sulle Regionali nel centrodestra è in stallo. In Sardegna sono stati presentati i simboli ma non c'è ancora una candidatura ... (agi)