Redmi K70 Ultra con MediaTek Dimensity 9300 e 24GB di RAM LPDDR5T

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Siamo a conoscenza di diverse indiscrezioni circa il nuovo smartphoneK70, ma adesso il noto informatore Digital Chat Station ha condiviso qualche dettaglio in più per quanto riguarda le specifiche tecniche del prossimo device. Il tipster ha condiviso i dettagli in un nuovo post su Weibo, la piattaforma di social network cinese: andiamoli a scoprire insieme. Molto probabilmente, ilK70potrebbe essere lanciato come Xiaomi 14T Pro nei mercati globali, anche se per adesso non vi sono conferme a riguardo. Intanto, DCS ribadisce che Xiaomi farà debuttare lo smartphone con un display OLED 8T con tecnologia LTPO e risoluzione di 1,5K, in grado di offrire una luminosità massima incredibile di 5000nit e di un oscuramento PWM ad alta frequenza simili a quelli del suo ...

Il team Xiaomi.eu porta in Europa l'aggiornamento HyperOS 1 Stabile sotto forma di porting per gli utenti europei.Redmi is reportedly working on the Redmi K70 Ultra flagship phone for the Chinese market. At the end of the previous year, tipster Digital Chat Station shared the key specifications of the device ...