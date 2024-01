Real Madrid-Almeria | pubblicati gli audio con il VAR | inchiesta aperta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Continuano a non fermarsi le polemiche in Spagna, dopo, match che ha visto i Blancos prevalere per 3-2 in rimonta. Non ci...

In ogni caso la società A22 Sports ha l'appoggio die Barcellona per far partire tutto, con Laghrari che ha confermato la presenza di circa 50 squadre complessive con cui stanno andando ...How's this a goal Vinicius literally used his handpic.twitter.com/w009hiZHOs - Kobbie Mainoo Enthusiast™ (@D_mal001) January 22, 2024 arbitro al varalmeria Estratto da www.sport.sky.it Quindici minuti con tre episodi chiave ...Real Madrid-Almeria non è passata inosservata, soprattutto per l'arbitraggio che ha fatto particolarmente discutere. Chi ha analizzato la situazione è l'allenatore del Barcellona Xavi Hernandez che ha ...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Granada CF - Atlético Madrid live su 22/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.