Razzismo contro Maignan | identificato e denunciato il primo tifoso dell' Udinese

... secondo le notizie circolate, si è staccato dal gruppo inveendo con insulti razzisticila ... Di essere donna in primo luogo e per giunta di colore: misoginia einsieme, un cocktail di ...Novità importante sui cori razzistiMaignan durante Udinese Milan: individuato il primo tifoso responsabile Come riportato da Sky Sport, ci sono novità per quanto concerne i cori razzisti fatti nei confronti di Maignan durante la ...Di seguito sono riportate le ultime novità su un responsabile dei cori razzisti contro Maignan durante la partita Udinese-Milan.Gli insulti razzisti contro Mike Maignan nella partita tra Udinese e Milan hanno scosso tutto il mondo del calcio. Tanti hanno espresso vicinanza verso il portiere rossonero per quanto successo. Tra ...