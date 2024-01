Rally Montecarlo 2024 | programma | orari | tv | streaming Calendario 25-28 gennaio

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Comincia il Mondiale di: 13 appuntamenti senza esclusioni di colpi che regaleranno emozioni a tutti gli appassionati di motori. Come da tradizione si comincia daper una tappa prestigiosa e storica questo fine settimana. Toyota, Hyundai e Ford (M-Sport) sono presenti ai nastri di partenza del terzo campionato ibrido della storia del FIA WRC. Tantissime le novità all’orizzonte a partire dall’assenza del campione del mondo in carica Kalle Rovanperä, finnico che gareggerà solamente in alcune gare e quindi non confermerà il titolo. Il fine settimana dal 25 al 28deldi, prima tappa del Mondiale, sarà disponibile integralmente sulla piattaforma a pagamentoTV, mentre le speciali televisive saranno ...