RAI – Mourinho vuole il Napoli | De Laurentiis ha 48 ore per decidere e dare una risposta

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Josépropone il suo talento al, ma Detira i remi in barca. L’attesa cresce: 48 ore decisive per il verdetto. NOTIZIE CALCIO. Il mondo del calcio italiano è ‘colpito’ dalle ultime indiscrezioni che vedono Josémanifestare il desiderio di sedersi sulla panchina delnella prossima stagione. Dopo l’esonero dalla Roma, lo ‘Special One’ avrebbe formalmente avanzato la sua candidatura tramite l’intermediario di fiducia, Jorge Mendes. La richiesta, però, non è caduta nel vuoto, e ladella dirigenza partenopea è attesa entro le prossime 48 ore.il: la decisione in 48 ore La notizia è stata rivelata in esclusiva dalla redazione di RAI Sport ...