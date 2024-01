Rai Cinema alla 74esima Berlinale | due film italiani in concorso

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (askanews) – Raipartecipa al 74esimo Festival di Berlino con quattro titoli, tradocumentari, che ha contribuito a produrre. Due di questisono nelprincipale dellaed entrambi distribuiti in sala in Italia da 01 Distribution. Sono “Another End” di Piero Messina con un grande cast internazionale che include Gael García Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo e Olivia Williams; e “Gloria!”, opera prima della musicista e cantautrice Margherita Vicario, una produzione Italia-Svizzera, con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea. Nella sezione Generation Plus l’opera seconda di Carlo Sironi, ...

Bethseda ha condiviso il trailer e nuovi dettagli del videogioco Indiana Jones and the Great Circle , progetto ispirato alla saga cinematografica . ... (movieplayer)

Entra nel nostro gruppo WhatsApp per esser sempre aggiornato su serie tv ePiano piano, poi, ... Dove vedere in streaming la quarta e ultima puntata de La Storia Essendo una fiction di1 , ......C'era proprio bisogno dell'argentino Maximiliano Hernando Bruno (Hernando - tre - caffé - olè) Misteri e meandri del"made in Italy" con gli aiutini di stato, le film commission, mamma...Roma, 22 gen. (askanews) - Rai Cinema partecipa al 74esimo Festival di Berlino con quattro titoli, tra film e film documentari, che ha contribuito a produrre. Due di questi film sono nel concorso ...Si vedono anche partecipazioni di volti noti come Gabriele Vagnato compagno di Biggio a Viva Rai 2, l’attrice e conduttrice Andrea Delogu, il cantante Guè Pequeno, il conduttore Gabriele Corsi e il ...