Ragazzi lanciano un razzo contro una senza fissa dimora che sta dormendo | la video-denuncia choc delle suore di Boville Ernica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È unaquella che arriva dalleBenedettine di, nel Frusinate. Le immagini sono in bianco e nero, ma nitide: la telecamera di sorveglianza inquadra piazza San Giovanni Battista con l’ingresso del monastero, accanto a un portone si vedono alcune coperte, sotto, nonostante le temperature rigide, dorme una donna, una. La sequenza dura meno di un minuto: c’è un ragazzo inquadrato, poi ne arriva un altro e dopo ancora altri due. Il gruppo accende une tutti e quattro ifuggono via prima che ilparta, andando a colpire in pieno la. La donna, a ...