Raccolgono un petardo inesploso | le drammatiche conseguenze per due ragazzi di 13 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In ospedale con codice rosso, uno ha perso un occhio e l’altro una mano. Un episodio drammatico è accaduto oggi pomeriggio in via Borutta in zona Borghesiana a Roma, dove duedi tredicisono rimasti gravemente feriti a causa di petardi. Purtroppo tutti e due hanno riportato dpermanenti, che gli hanno provocato la perdita di un occhio e di una mano. Si tratta dell’ennesimo episodio di ferimenti gravi a causa di petardi, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Leggi anche: Lei si ribella allo stupro e lui le spruzza lo spray al peperoncino negli occhi: arrestato 29enne Cosa è accaduto Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 17 nella periferia Est di Roma, i due adolescenti stavano camminando in strada, quando hanno raccolto da terra dei petardi inesplosi, rimasti in strada chissà da quanto tempo, ...