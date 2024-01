R-Truth torna sul’infortunio | “Avevo un buco nel ginocchio!”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il wrestling è uno sport di contatto molto rischioso e pericoloso in diversi frangenti. Tanti sono stati gli infortuni che hanno stroncato o cambiato radicalmente le carriere degli atleti. Chi ha rischiato grosso è stato R-che si infortuno’ al quadricipite in un incontro ad NXT con Waller. Ne ha parlato in una recente intervista. La carriera a rischio “La gente pensava che mi fossi solo strappato il tendine del quadricipite… ma c’era dell’altro.un’infezione tremenda ed addirittura unnelHo passato tre mesi senza poterlo piegare perchè dovevano tenere l’infezione sotto controllo. Una volta superata qulla fase ero pronto mentalmente per la riabilitazione che è stata una passeggiata. Quando hai fame… vai li e prendi cio che è tuo!”.