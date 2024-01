“Quitter” | alla scoperta del nuovo album di Katelyn Tarver

(Di lunedì 22 gennaio 2024)non ha assolutamente paura di approfondire le domande più complesse della vita e in ‘’, il disco in arrivo il 9 febbraio, l’artista di Los Angeles condivide un resoconto vissuto e dettagliato dei suoi primi trent’anni, rivelando fatti che spesso si tende a nascondere: la sindrome dell’impostore, la lotta con l’autostima, la paura dell’ignoto e l’ansia del perfezionismo, una tensione fin troppo familiare tra il desiderio di accettazione e il desiderio di perseguire la verità assoluta. Ancoratosua voce cristallina ed al suo indie-pop meravigliosamente arioso, il disco lascia spazio all’auto-riflessione e a prospettive aperte ed incoraggianti, uno spirito libero in viaggio attraverso il mondo. “C’è questa idea che una volta raggiunti i 30 anni hai accumulato tutta la conoscenza dei 20 e ti ...

...riescono a smettere di lavorare e lo fanno frequentemente in momenti che dovrebbero dedicare... I Quiet, il 12% dei lavoratori, si limitano a fare il minimo indispensabile e non sono ......riescono a smettere di lavorare e lo fanno frequentemente in momenti che dovrebbero dedicare... I Quiet, il 12% dei lavoratori, si limitano a fare il minimo indispensabile e non sono ...C’est s’aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s’est aimés. On ne regrette rien. C’est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières ...Six caravanes en provenance de France se sont installées au parking de la Bourdonnette dimanche. Elles ont été priées de quitter les lieux. Une procédure d'expulsion va être lancée en collaboration av ...