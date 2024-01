Questo video non mostra un attacco iraniano a basi statunitensi in Iraq

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 18 gennaio 2024 è stato pubblicato unsu TikTok chein lontananza due missili colpire in una zona illuminata da luci che sembrano indicare la presenza di un centro abitato. In sovrimpressione compare anche una scritta in cui si legge che la scena mostrerebbe un missileche cade su una base statunitense in. Un contenuto simile è stato diffuso anche su Facebook. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilin questione è reale, ma nonil bombardamento da parte dell’Iran diin. Il filmato è stato pubblicato da diverse testate internazionali e, come si legge nella didascalia che accompagna le immagini,dei ...

... che ha sospeso la sua campagna presidenziale appoggiando la corsa del tycoon in un... [...]articolo è riservato agli abbonati Sostieni il giornalismo di qualità, abbonati a Money.it - - > ...... può chiamare un numero di telefono sempre attivo, o inviare foto odegli avvistamenti che ... non passa giorno senza segnalazioni di avvistamenti: 'La cosa può starci seaccade nei boschi, ...Nel video, pubblicato su TikTok e diventato in poco tempo virale, una donna fa le pulizie in salotto passando l'aspirapolvere sul tappeto. O meglio: prova a farlo, dato che tutte le volte che muove ..."Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita e in questo caso nel momento più bello della mia vita - ha spiegato lei in un video su Instagram -. Ho cercato di non ...