Quattro Ristoranti | Svelato il Dietro Le Quinte | Le Parole Del Vincitore!

... in cui si contano 3.380 attività di alloggio aggiuntive (+5,13%) e 3.015 bar ein più ... i dati indicano in crescita il tessuto imprenditoriale di tutte learee geografiche. Con le ...... in cui si contano 3.380 attività di alloggio aggiuntive (+5,13%) e 3.015 bar ein più ... Guardando al territorio, i dati indicano in crescita il tessuto imprenditoriale di tutte le...Il saldo 2023 per le imprese italiane resta quindi positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42mila imprese registrate in più negli ultimi dodici mesi, infatti, opera in so ...Iniziativa di Cna Imperia e Gruppo MoreNews che vuole valorizzare i prodotti locali e proporre piatti firmati da grandi chef che portino il Festival di Sanremo anche nelle tavole dei ristoranti del mo ...