Quattro fumetti consigliati per tutti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Buona domenica cari lettori! Con oggi siamo alla sesta puntata di questa rubrica di video-recensioni di libri imperdibili. Oggi parliamo di, cominciando con un meraviglioso distopico che si incentra sul rapporto tra uomo, natura e tecnologia: "Ci vuole un'altra vita" di Thomas Cadène e Joseph Falzon. Poi illustreremo "Il bambino di Dio", una Graphic Novel giapponese ricercatissima di Nishioka Kyodai. Passiamo poi a "Sandman" di Neil Gaiman, una delle sue opere meglio riuscite. Infine passiamo a "Pelle d'Uomo", un favoloso racconto di narrativa con qualche elemento fantastico, di Hubert Zanzim. Per qualsiasi dubbio e/o approfondimento in merito ai libri (o ai video che allego agli articoli dove posto le trame dei libri proposti) potete contattarmi a questo indirizzo mail: [email protected] Qui sotto vi lascio le trame dei libri si cui ...

