“Quarta Repubblica” | le anticipazioni della puntata di oggi 22 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) . Conduce il giornalista Nicola Porro Questa sera torna l’appuntamento con ““, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centrol’intervista in studio, la prima nel 2024, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Spazio poi alla politica, con un’inchiesta sullo scandalo delle sedi Pd che non pagano l’affitto. Inoltre, nel corsotrasmissione un approfondimento sul temadisforia di genere. Leggi anche: Napoli, killer entrano in casa, 51enne si butta dal balcone Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Ritanna Armeni, Marco Furfaro, Monica Cirinna’, Paolo Crepet, Flavio Tosi, Angelo ...