Quale apporto militare delle navi italiane nel Mar Rosso in caso di operazione congiunta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Con il via libera dei ministri degli Esteri dell'Unione europea diventerà operativa l'Aspis (scudo, in greco), la difesa Ue che ufficialmente ancora non esiste avrà la sua missione nel Marper proteggere i mercantili in transito. La proposta di creare Aspis è del Seae, il Servizio per l’azione esterna dell’Unione, attivato su proposta di Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles. E ovviamente la missione dovrà collaborare con quella angloamericana in corso, Prosperity Guardian. Nella zonaoperazioni passa infatti il 12% del mercato mondiale e l'Europa non può permettersi ritardi nelle merci che stanno provocando la chiusura di diverse fabbriche (soprattutto del settore automobilistico), tantomeno l'aumento dei prezzi dei trasporti marittimi. Un dato su tutti: il noleggio di un ...