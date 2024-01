Protesta agricoltori | “In piazza contro le politiche Ue e lo strapotere delle banche”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen – Dopo Francia e Germania, passando per la Romania, ora gliscendono inanche in Italia. In tutto il continente i principali attacchi della categoria sono rivolti soprattutto verso le scelleratedell’Unione europea che da anni colpiscono milioni di lavoratori impegnati nel campo agroalimentare. Nel nostro Paese, il mirino degliè puntato anche in direzione del governo Meloni e, soprattutto, verso le grandi Confederazioni agricole colpevoli di aver voltato le spalle all’intero settore. Il principale attacco, spiegano, è rivoltoil nostro Made in Italy. Ladegli“Siamo al disastro, tasse, accordi internazionali anche bilaterali con Paesi che permettono di portare qui merci a pezzi ...

La Lega Calabria si schiera al fianco degli agricoltori che stanno protestando in tutta la regione contro le politiche agricole dell'Unione europea e le difficoltà economiche che stanno affrontando. La Lega Calabria comprende le preoccupazioni degli agricoltori riguardo ai costi di produzione insostenibili, all'aumento del prezzo del gasolio agricolo e delle materie prime, alla concorrenza sleale. La protesta degli agricoltori dilaga in tutta Italia. Dopo i cortei in Sicilia, gli imprenditori agricoli sono scesi in strada in molte regioni, da Nord a Sud. Nel mirino le politiche agricole europee.