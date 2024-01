Pronostici di oggi 22 gennaio | Inter-Napoli finale di Supercoppa | Premier League | Liga e Coppa d’Africa

Indice Partite in Diretta Live del giornoperProgramma delle partite del 22 gennaio Risultati in tempo reale del 22 gennaio Hanno la possibilità di emulare il Milan nella conquista ...... facendosulla durata della maggioranza. "Sono incapaci di governare", era il loro ... che molti ancorasottolineano essere la più corretta interpretazione delle vicende di quel periodo ...La squadra della scorsa stagione, però, è un lontano ricordo e l’Inter è nettamente favorita per la vittoria della Supercoppa. Pronostico: l’Inter vince la Supercoppa. Probabilmente già nell’arco dei ...Pronostico Sinner-Rublev quote della sfida dei quarti di finale degli Australian Open in programma martedì 23 gennaio alle ore 10.15 ...