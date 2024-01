Progetto D-VINO | l’Ipsar le Streghe punta sull’autoimprenditorialità

... fiore all'occhiello in Europa per i suoi prodotti conosciuti in tutto il mondo, dai kiwi al, ...anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione " per portare a compimento un...Poi c'è stata l'impegnativa costruzione deldi filiera partendo dalla produzione agricola ... presidente di Cia Cuneo e del Consorzio Birra Origine Piemonte: "Lavoro nel mondo del, che ha ...Il Comune di Montespertoli, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, avvia il progetto per il recupero e la valorizzazione del Centro per la Cultura della Vite e del Vino ...A Varsavia con 24 etichette il 2 e il 3 febbraio prossimi: l’evento rappresenta la principale piattaforma per il consumo di vino in Polonia Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria parteciperà ...