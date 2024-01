Produttori lattiero-caseari australiani sondano meglio mercato cinese

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – “Penso che la basesia ancora forte. Siamo molto ottimisti riguardo al futuro di ViPlus in Cina e nel Paese in generale”, ha affermato l’amministratore delegato di un’aziendaa australiana riguardo alle sue aspettative di sviluppo nel. Agenzia Xinhua

Prima tappa del sottosegretario è stata a Moretta, nell'azienda- casearia Inalpi, la cui ... "L'idea del polo agroalimentare - ha detto La Pietra - dove i piccolipossono ...Tuttora da solo copre circa un terzo della produzione statunitense di patate ma, a partire dai primi anni Novanta, è diventato anche la meta d'elezione per i- caseari ...“Come Regione Lombardia abbiamo il dovere di sostenere queste realtà e la filiera lattiero casearia nel suo insieme – sottolinea Piloni – a partire dai produttori di latte che devono essere sostenuti ...Novità in Fattorie Garofalo. Il gruppo imprenditoriale leader mondiale nel settore lattiero-caseario bufalino annuncia l’ingresso di Daniele Paganelli nel suo team come Responsabile Vendite Italia. Pa ...