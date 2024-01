Probabili formazioni Napoli-Inter in Supercoppa Italiana | i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

(Di lunedì 22 gennaio 2024)2023 in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di, che è in programma oggi a partire dalle ore 20:00 italiane a Riad (Arabia Saudita). Partita valida per la Finale di EA SPORTS FC Supercup. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici diche, tra ultimida fare nella Finalissima odierna, si prepara a schierare l’undici titolare indiCONVOCATI: Lista diramata dama non comunicata ufficialmente dall’. INDISPONIBILE: 7 Cuadrado (operato). SQUALIFICATI: – DIFFIDATO IN SERIE A: ...

Ledi Inter e Napoli Secondo Sky, Mazzarri dovrebbe confermare gli undici visti contro la Fiorentina, con Simeone in attacco e Raspadori pronto a partire dalla panchina. Mentre ...ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI Ledi Granada - Atletico Madrid ...Di seguito, le probabili formazioni della partita. Come arriva il Napoli. Gli azzurri hanno accolto i rinforzi, Traoré e Ngonge: il primo non sarà a disposizione per un po' di tempo, il secondo ...Il Granada sta attraversando una stagione complicata. Zaragoza e compagni occupano la penultima posizione in classifica e distano dall'ultimo posto valido per la zona salvezza - occupato dal Siviglia ...